Ubi tu gaius | ibi ego gaia

(Di venerdì 25 novembre 2022) Vincenzo Calafiore “ Ovunque tu sarai, io sarò “ La mia età, come definirla? E’ un tempo non tempo, un luogo non luogo, è , e non è, è un mucchio di tante cose belle o brutte messe assieme; ma potrebbe essere felicità, quella felicità vera, intima e preziosa, lontana da ogni cosa, è esistenza. Alla mia età, 77 anni !, ho raggiunto una specie di saggezza che non mi fa avere pazienza. Non ho voglia di capire, non ho più quel desiderio di “ piacere “ a nessuno, ma cerco ciò che più mi piace. Non ho più voglia di sorrisi falsi, di cortesie scontate o di quei rapporti di convenienza. Ho quella saggezza che mi fa dire “ Sai cosa c’è ora ? Ma vai al diavolo! “ Capita ormai regolarmente ad ogni mio risveglio, dura pochissimo, una manciata di secondi di eternità. Mi guardo attorno e realizzo che quello che stavo vivendo prima era un sogno con te ed era tanto bello, tanto armonioso che mi ...