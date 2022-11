Spunta oro | spunta argento e spunta blu

(Di venerdì 25 novembre 2022) I tre Re Magi di Twitter (visto che ci stiamo avvicinando al Natale). Laoro, lae lablu. Saranno questi i prossimi tre livelli di verifica degli account su Twitter. E il processo – al di là di ogni più rosea previsione da parte di Elon Musk – non sarà affatto automatizzato, né collegato semplicemente al pagamento di un abbonamento mensile da 8 dollari. Infatti, la proliferazione di account fake con lablu (ottenuta semplicemente sottoscrivendo l’abbonamento a Twitter Blue) ha convinto Musk che fosse necessaria una moderazione umana e manuale per assegnare questa. E LEGGI ...

