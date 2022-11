Si finge un parente malato e truffa gli anziani | sequestrati monili in oro per 35mila euro

(Di venerdì 25 novembre 2022) Almenno San Salvatore. Ottocento grammi diin oro, per un valore stimato di 35 mila. È quello che i carabinieri di Zogno hanno sequestrato a un 35enne polacco, considerato il responsabile di numerose truffe ai danni di persone anziane. I militari del Nucleo Operativo Radiomobile lo hanno denunciato in stato di libertà lo scorso 18 novembre, dopo averlo fermato durante un’attività di controllo ad Almenno San Salvatore. Il reato che gli viene contestato è, con l’aggravante di aver commesso il fatto ai danni di due persone appartenenti alle cosiddette ‘fasce deboli’, residenti nei comuni di San Pellegrino Terme e Urgnano. L’indagato – ricostruiscono i carabinieri – era solito contattare telefonicamente le vittimendosi un, riferendo di essere gravemente ...

