Oroscopo Dicembre Toro

Leggi su lifeandpeople

(Di venerdì 25 novembre 2022) Life&People.it 21 aprile – 20 maggio Venere e Mercurio passano le Feste con voi, favoriscono amicizie, incontri, piacevoli riunioni familiari, flirt, infatuazioni e colpi di fulmine. L’inverno si fa sentire, ma dentro avete la magia della primavera tanto siete positivi, sensuali, affettuosi, gioiosi. Nessuna malinconia e malumore nell’aria. Solo i nati tra 9 e 14 maggio avvertono, a tratti, il freddo Saturno: piccoli impedimenti e forse qualche discussione in famiglia. Se siete di questo gruppo fate scorta di santa pazienza, evitate persone noiose e petulanti, selezionate gli inviti e non brontolate troppo. Le Feste Natalizie sono illuminate da una Luna che porta fortuna. L'articolo proviene da Life&People Magazine. was first posted on Novembre 25, 2022 at 6:18 am.©2019 "Life&People Magazine". Use of this feed is for personal non-commercial use only. If you are not ...