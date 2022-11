Mondiali calcio 2022 | risultati e classifiche gironi | Inghilterra leader del Gruppo B

Il numero 10, a cui mancano solo due gol per pareggiare il mito Pelé, si è poi lanciato in una splendida dichiarazione d'amore nei confronti del suo Paese : 'L'amore che ho per questa maglia e l'...I padroni di casa battuti 3 - 1 dalla squadra africana: il pareggio tra Olanda - Ecuador li condanna all'eliminazione. In serata Inghilterra - Usa finisce a reti ...I Mondiali di calcio in Qatar sono in una fase sempre più calda. Alcune nazionali sono alle prese con importanti infortuni.Impatto completamente differente per gli uomini di Southgate rispetto all'esordio contro l'Iran: gli USA rischiano anche di fare il colpaccio, traversa per Pulisic.