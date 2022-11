Meloni | «Più tutele per i sindaci | rivedere l’abuso d’ufficio Il Pnrr? Va aggiornato»

Corriere della Sera

Dal canto suo, la presidente del Consiglio Giorgia, collegata all'Assemblea dell'Anci, ... La crescita del PIL nominale 'è rivista al rialzo: per il 2022, ilalto tasso di crescita del PIL ......per gli studenti Ma sul concetto dei lavori socialmente utili per gli studenti - diciamo così -...polemica sul termine ' merito ' inserito nel nuovo ministero dell'istruzione che il governo... Giorgia Meloni: «Più tutele per i sindaci»