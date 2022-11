Lexus e WeWorld lanciano la campagna “The Red Sound”

(Di venerdì 25 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) –, brand premium del Gruppo Toyota, e, organizzazione no profit italiana, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donnela“The Red”: iniziativa incentrata sul primo suono di clacson pensato per chiedere aiuto agli altri automobilisti, nel caso in cui una donna si ritrovi a subire aggressioni o molestie mentre è alla guida. Un progetto coerente con la visione didi contribuire alla realizzazione di una società inclusiva, equa e sostenibile. “The Red” nasce con l’idea di dare un supporto alle donne che, trovandosi al volante, si sentono in pericolo: due clacson rapidi e uno più lungo, un chiaro segnale riconoscibile che indica una donna in difficoltà.“La violenza ci colpisce tutti ...

