Guardiani della Galassia | la recensione dello speciale natalizio | in nome di Kevin Bacon!

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ladi Marvel Studios Presenta:Holiday Special, l'episodiodei personaggi adattati per lo schermo da James Gunn, su Disney+ dal 25 Novembre. A Natale si fanno regali. Inutile girarci intorno, perché l'atmosfera natalizia è bella, magica, calda, ma quello che conta sono i regali. E questo è il titolo di cui parliamo nelladi Marvel Studios Presenta:Holiday Special, un piccolo grande regalo che James Gunn e la Marvel hanno fatto ai loro fan. Perché questo è lo spirito di unoper come è inteso nella loro miglior tradizione (quindi fatta eccezione per il famigerato e vituperato episodi festivo di Star ...

Galassia Holiday Special è da oggi disponibile su Disney+ e, come da tradizione Marvel, ha una breve scena dopo i titoli di ...La recensione di Marvel Studios Presenta: Guardiani della Galassia Holiday Special, l'episodio natalizio dei personaggi adattati per lo schermo da James Gunn, su Disney+ dal 25 Novembre.Il nuovo Speciale dei Marvel Studios per Disney Plus, Guardiani della Galassia Speciale Natalizio, stabilisce un record a dir poco unico.