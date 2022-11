Giornata contro la violenza sulle donne | Giannelli ANP | la scuola c’è ma non basta Occorre creare una rete di aiuto

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 25 novembre 2022) “Lamondialelaporta con sé riflessioni e una diffusa preoccupazione. Ci chiediamo tutti, come singoli, che cosa possiamo fare per porre fine a questa, oramai quasi quotidiana. Laancora una volta sente la responsabilità di agire, di dover dare un segnale forte continuando a portare in classe l’educazione alla parità tra i sessi, il rispetto delle differenze di genere, il tema del contrasto alla". Così Antonello, Presidente ANP, interviene in occasione dellala. L'articolo .