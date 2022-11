Coldiretti | Crea e Asi portano l' olio italiano in orbita

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 novembre 2022) Un esperimento che dura 24 mesi per studiare gli effetti della permanenza nello spazio sulle caratteristiche chimico-fisiche, sensoriali e nutrizionali dell'extravergine. I campioni diextravergine di olivahanno raggiunto la Stazione Spaziale Internazionale, grazie a un progetto inserito nel quadro dell'accordo tra l'Agenzia Spaziale Italiana e il, in collaborazione cone Unaprol-Consorzio Olivicolo. I campioni diextra vergine di oliva saranno riportati sulla Terra dopo rispettivamente 6, 12 e 18 mesi per essere analizzati e confrontati con quelli dei controlli lasciati a terra. In particolare, l'esperimento andrà ad investigare come la composizione dei metaboliti secondari - fenoli e tocoferoli (vitamina E) - ...