Turbolenze su Tiscali | il Cda chiede 120 mln tra bond e aumento

(Di giovedì 24 novembre 2022) Fino a quest'ultimo con Linkem che farà cambiare nome alla società in Borsa in Tessellis ma non alle attività retail che restano con marchi distinti conper le connessioni in fibra e Linkem ...

Tiscali Notizie

Fino a quest'ultimo con Linkem che farà cambiare nome alla società in Borsa in Tessellis ma non alle attività retail che restano con marchi distinti conper le connessioni in fibra e Linkem ..."Non possiamo ingnorare lea livello prezzi del gas e l'effetto a catena delle politiche energetiche euroepe e l'outlook sui tassi interesse". Per questo secondo Starace occorre "una ... Enel, Piano 2023-25 con 21 mld cessioni. Si concentra su paesi core Roma, 22 nov. (askanews) - Enel si riposiziona, esce da alcuni paesi in cui la presenza non è giudicata strategica e vara un piano di dismissioni ..."Il mio percorso continua -ha aggiunto Castrovilli-, sacrificio quotidiano e sorriso non mancano mai come in tutti questi mesi nonostante le mille turbolenze...Le partite, la squadra, il calore dei ...