Sta partendo il Black Friday di Zalando | previsioni per il 25 novembre

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ci sono nuovi dettagli che dobbiamo prendere in esame in queste ore, per quanto riguarda ildi. Rispetto a quanto riportato un paio di settimane fa all’interno del nostro magazine, infatti, ci sono elementi aggiuntivi che possiamo esaminare per inquadrare al meglio la situazione qui in Italia. La premessa dalla quale partire è che le offerte all’intero dello store siano già iniziate, al punto che in tanti hanno già portato a termine l’ordine del prodotto interessante. Occhio però, perché probabilmente il meglio deve ancora arrivare. Ancora non è arrivato il meglio delldi: cosa aspettarsi in vista del 25Dunque, se da un lato sta effettivamenteil...