Soumahoro | “Pronto a dire la verità | non rifarei quel video”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 24 novembre 2022) (Adnkronos) – “Mi sono autosospeso perché credo nei valori della dignità, per il rispetto della storia che mi porta qui, che è la storia di tanti”. Così Aboubakarche si è autosospeso oggi dal gruppo parlamentare di ‘Alleanza Verdi-Sinistra Italiana’, ospite di Piazza Pulita, in onda su La7. “Mi sento trascinato nell’angolo, dal’angolo ho fatto, voglio chiedere scusa perle lacrime, una espressione intima di debolezza umana. Ma sonola. Non”. “Prima di conoscere la mia compagna ero in prima linea, una volta che l’ho conosciuta mi risultava che la cooperativa era virtuosa” ha detto. “Vengo a sapere, poi, che ci sono degli ...