Song’e Camerun La trasformazione dell' ex difensore in ct

(Di giovedì 24 novembre 2022) Rigobert Song apparve, per i meno avvezzi al calcio francese – all’epoca la grandissima maggioranza –, il 17 giugno del 1998 sotto una cascata di treccine. Era ilcentrale delche perse per 3 a 0 contro l’Italia guidata da Cesare Malidini (segnarono Luigi Di Biagio e due volte Christian Vieri) nella fase a gironi del Mondiale francese. Era alla sua seconda esperienza nella Coppa del mondo, ma quella di quattro anni prima in America, era ancora ben lungi da essere un evento mediaticamente invadente nel nostro paese (anche a causa degli orari molto pochi italiani). Era di quei difensori fisicamente dominanti, sebbene un metro e ottantatré d’altezza per una settantina abbondante di chili non si discostassero poi molto dalla media dei difensori europei. Era bravo, soprattutto simpatico per capigliatura e sorriso. Giocò tre partite e se ne ...