Report allenamento | ai box Capuano e Donnarumma | domani rifinitura e convocati per Pisa

(Di giovedì 24 novembre 2022) La Ternana prosegue nel programma di allenamenti in vista della trasferta di, in programma sabato 26 novembre alle 18.00 allo stadio Arena Garibaldi – Romeo Anconetani di. I rossoverdi hanno lavorato stamattina al Libero Liberati: l’attivazione individuale prima e la dinamica-collettiva poi hanno anticipato la fase tecnico-tattica. Differenziato per Defendi, Krapikas e Di Tacchio; fermi. Domattina alle 10.00, a porte chiuse, le Fere sosterranno l’diper poi trasferirsi nella sede del ritiro pre-gara. Fonte articolo e foto: ternanacalcio.com seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

