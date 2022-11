“Purtroppo non…” Benedetta Rossi | momento complicato per la food blogger

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 24 novembre 2022)torna su Instagram per informare i fan affezionati sulle condizioni di salute della zia Giulietta e della nonna, entrambe ricoverate per qualche settimana in ospedale.sta riscuotendo successo in libreria con Benvenuti a casa mia!, una raccolta di ricette e consigli utili per una cucina semplice e buonissima. Grazie anche ai social, … L'articolo proviene da Velvet Gossip.