Processo Rigopiano | chiesti 12 anni per l’ex prefetto di Pescara Tutte le richieste dei pm per i 30 imputati

(Di giovedì 24 novembre 2022) La Procura diper la tragedia diha chiesto la condanna deldiFrancesco Provolo a 12e 4 mesi, perpresidente della Provincia Antonio Di Marco a 6e ha chiesto 11e 4 mesi per il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta. Sono alcune delledi condanna formulate dalla Procura diper i 30delsulla tragedia dell’hoteldi Farindola, travolto il 18 gennaio 2017 da una valanga che causò 29 morti. L’accusa, rappresentata dal procuratore capo, Giuseppe Bellellu, e dai sostituti Andrea Papalia e Anna Benigni, al termine della requisitoria ha proposto per ...

