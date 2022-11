Ogni ora 5 donne vengono uccise in famiglia | l' Onu mostra l' orrore dei femminicidi

Cheinvece hanno l'occasione di rifarsi nelle prossime due sfide con Camerun e Svizzera, in ... Incaso il mercato estivo del 2023 è ancora lontano, quindi ci sarà tempo e modo per trattare. ......una concorrenza spietata e la primadi gioco contro la Serbia non ha giovato alle sue quotazioni: i due lampi, e in particolare il gol - copertina, gli regalano una maglia da titolare con...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...L’intervista all’ex ministra delle Pari opportunità. "Dopo il voto di oggi, spero ci sia largo consenso anche sul ddl antiviolenza che ...