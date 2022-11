(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Inasprimento delle– da 6 a 9 anni di reclusione – per Concetto Bocchetti, 47 anni e per la ex compagna Alessandra Terracciano, di 37 anni, condannati in primio grado lo scorso febbraio per le sofferenze inflitte al loro figlio Vincenzo, il bimbo venuto alla luce in un’abitazione di Portici, in provincia di Napoli il 16 marzo dello 2021 e trovato in fin di vita 4 giorni dopo la nascita, con evidenti segni di ustione su tutto il corpo. La Corte didi Napoli (seconda sezione penale, presidente Carmela Iorio) ha riformato parzialmente la condanna in primo grado e accolto l’della Procura di Napoli, rappresentata dai sostituti procuratori De Cristofaro e De Renzis e dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, coordinatore della IV sezione “Fasce deboli“. La sentenza è stata emessa lo ...

Agenzia ANSA

commenta A Catenanuova (Enna) , un bambino di 10 mesi è rimastodall' olio bollente di una friggitrice. Per i medici il piccolo è in 'condizioni critiche'. - - > Leggi Anche Napoli,...E' stato scarcerato Concetto Bocchetti, 46 anni, insieme con la ex compagna Alessandra Terracciano, di 36 anni, condannato lo scorso febbraio a sei anni di reclusione in quanto ritenuto colpevole dell'... Neonato ustionato: pene inasprite in appello per i genitori Inasprimento delle pene - da 6 a 9 anni di reclusione - per Concetto Bocchetti, 47 anni e per la ex compagna Alessandra Terracciano, di 37 anni, condannati in primio grado lo scorso febbraio per le so ...Capire la disidratazione nei neonati è molto importante ... Pelle – Può trattarsi di perdita di liquidi dovuta a febbre, ustioni, sudorazione eccessiva o emorragie. Urina – Problemi medici come il ...