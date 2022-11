Il Fatto Quotidiano

Gli appuntamenti da sabato 26 novembre di r.m. Da ieri, lunedì 21 novembre, per due settimane presso la sede dell'Ente di gestione delledel Po piemontese dalle ore 9 alle 17 (orari d'ufficio) c'è la mostra "Tra gli alberi" a cura degli studenti del Liceo Alciati. I giovani autori si confrontano con il problematico ...Ma il taglio del nastro è stato anche l'occasione per allargare gli orizzonti sulla sede dell' Ente di gestione delledel Ticino e Lago Maggiore che diventa zona baricentrica per uno ... Le aree protette sono importanti ma sempre più marginali con il clima che cambia Da ieri, lunedì 21 novembre, per due settimane presso la sede dell’Ente di gestione delle aree protette del Po piemontese dalle ore 9 alle 17 (orari d’ufficio) c'è la mostra "Tra gli alberi" a cura de ...Si concludono domenica le votazioni per il premio "Luisa Minazzi – Ambientalista dell'anno" , il premio è promosso da Legambiente e del mensile " La Nuova Ecologia " insieme al Comitato organizzatore ...