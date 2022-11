Iran | Queiroz alla giornalista Bbc | «A Southgate non chiedi delle donne afgane abbandonate?»

(Di giovedì 24 novembre 2022) Il commissario tecnico dell’, Carlos, ha avuto un confronto con undella Bbc dopo aver ricevuto alcune domande sulle questioni politiche del suo Paese. Carlosha affrontato unadella BBC dopo che un’altra conferenza stampa è stata dominata da domande su questioni politiche in. Avvicinandosi alfine della sua conferenza stampa, l’allenatoreiano ha chiestoperché non non vengano fatte domande politiche anche ad altri dirigenti. Nella fattispecie, perché all’inglesenon venga chiesto dell’Afghanistan. Il filmato, che vi proponiamo sotto, mostrairritato ma calmo che ...

