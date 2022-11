Giallo sulla morte di Nonna Giovanna | star di TikTok I media | Carbonizzata Il nipote | Non è vero

(Di giovedì 24 novembre 2022)di, diventata virale suinsieme al. Per iCapobianco, 91 anni, è caduta dentro il caminetto acceso in salotto nella sua casa a Navacchio, frazione del comune di Cascina (Pisa) ed è stata subito avvolta dalle fiamme. Il cadavere carbonizzato è stato trovato dalla figlia, che ha chiamato il 118 in un tentativo di soccorso inutile. Un colpo di sonno o un malore potrebbero aver provocato la perdita di equilibrio dell’anziana che è finita nel caminetto. Al momento dell’incidente domestico – nella serata di mercoledì 23 novembre – era sola nell’abitazione in via di Visignano. La figlia è rientrata verso le 20 e la sorte le ha riservato una scena di uno strazio infinito”, come ...

