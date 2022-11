Formazioni ufficiali Uruguay Corea del Sud | le scelte dei ct

(Di giovedì 24 novembre 2022) Ledei due allenatori per la partita del primo turno del girone gruppo H di Qatar 2022:del Sud I ct Lopez e Bento hanno comunicato le loroperdel Sud, primo match per entrambe ai Mondiali 2022.(4-3-3): Rochet; Caceres, Godin, Gimenez, Olivera; Valverde, Vecino, Bentancur; Valverde, Vecino, Bentancur; Pellistri, Suarez, Nunez. CT: Diego Martín Alonso López.DEL SUD (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su; Hwang In Beom, Jung Woo Young; Lee Jae-Sung, Kwon Chang-Hoon, Son Heung-Min; Hwang Ui-Jo. CT: Paulo Bento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

AL - WAKRAH (QATAR) - Gol, emozioni e sorprese nelle prime sfide dei Mondiali in Qatar dove oggi debutterà la Svizzera , arrivata davanti all'Italia nel girone di qualificazione costringendo gli ...Cronaca in tempo realePresentazione del match ProbabiliDove vedere la partita in tv e streaming Le due squadre sono inserite in un raggruppamento del quale fanno ...Svizzera-Camerun, le formazioni ufficiali: Yakin sceglie Embolo, Aboubakar in panchina negli africani. SVIZZERA (4-2-3-1): Sommer, Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez, Freuler, Xhaka, Shaqiri, Sow, Varg ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...