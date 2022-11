Ciampi | “Energia ‘Bene Comune’ | De Luca respinge proposta per assicurare prezzi controllati”

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti “Nell’ambito del Documento di economia e finanza approvato in Consiglio regionale ho presentato un emendamento su un tema estremamente sentito dai campani in seguito alla crisi causata dal conflitto russo ucraino: l’. Ho chiesto alla Giunta regionale di attivarsi con urgenza presso il Governo al fine di dichiarare l’“Bene Comune”, come acqua e terra, in modo da porla a riparo delle insidie del mercato e da manovre prettamente speculative. Un’iniziativa che ha lo scopo diai cittadini e alle imprese l’approvvigionamento dell’determinati edallo Stato attraverso una gestione diretta delle fonti produttive e della distribuzione. Come Movimento 5 Stelle abbiamo deciso di sposare l’impegno e l’attività svolta ...

