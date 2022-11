QUOTIDIANO NAZIONALE

Controlli nelle case abusive del quartiere popolare di Roma, allacci di luce e gas illegali. Spaccio e attività commerciali trovate irregolari. Sono 12 le ...... Pasquali ha 30 anni ed è nato nella zona diBella Monaca , dove ha poi portato avanti la sua ... Il 27 aprile 2021 riuscì a sfuggire al maxi -dei carabinieri di Frascati che portò all'arresto ... Blitz a Tor Bella Monaca: 4 arresti per droga. Escrementi di topi in un negozio di frutta Controlli nelle case abusive del quartiere popolare di Roma, allacci di luce e gas illegali. Spaccio e attività commerciali trovate irregolari. Sono 12 le denunce ...Tutte le notizie, foto e video di oggi su cronaca, politica, sport, economia, tecnologia e motori in tempo reale.