Apparecchi pirata per le giocate online | nei guai bar di Pietrasanta - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Rischia di dover pagare diverse migliaia di euro di sanzione e la chiusura del locale da 30 a 60 ...E ora è caccia all'auto. 'L'auto andava ad elevatissima velocità - ha confermato un ... Gli impianti - sofisticatiin grado di leggere anche le targhe dei veicoli - sono dislocati ... Apparecchi pirata per le giocate online, nei guai bar di Pietrasanta We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Notte fonda, le saracinesche dei locali quasi tutte abbassate. Il turno di lavoro finito. La giovane donna cammina a passo svelto sul marciapiede molto stretto. Ma all’improvviso, preceduta ...