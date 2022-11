Andor | anche Diego Luna non vede l' ora della prossima stagione

... un nuovo poster celebra la fuga di Cassianè disponibile dallo scorso 21 settembre in ... Nel cast oltre a Diego LunaGenevieve O'Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria ......disono disponibili in esclusiva su Disney+. Sono in corso le riprese della stagione 2, che sarà composta da 12 episodi e ci condurrà agli eventi di Rogue One. Nel cast oltre a Diego Luna...Lo showrunner Tony Gilroy e Diego Luna hanno approfondito le dinamiche del protagonista di Andor, in relazione a una ricerca che lo ossessiona da una vita.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...