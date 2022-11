Salernitana | un attaccante può partire a gennaio

Calcio in Pillole

Polveri bagnate, quindi, ma non per colpa dell'granata, che è rimasto in panchina nonostante in attacco giocasse Zielinski fuori ruolo. I prossimi incontri dei tre granata: Dia cerca ..."Mi torna in mente il gol che feci a 17 anni all'Arechi contro lain Serie D, squadra ... Difficilmente un attaccamento così lo si trova anche in Lega Pro " ha puntualizzato l'- L'... Mercato Salernitana: l'agente di Djuric smentisce il ritorno dell'attaccante Salernitana, i granata stanno sondando il mercato per arrivare un difensore di valore per puntellare la difesa. Gli occhi vanno in casa Hellas Verona. La difesa e' la priorità della Salernitana. Il re ...StampaLa Salernitana è sempre molto vigile sul mercato, in vista della riapertura delle trattative a gennaio. C’è un fronte aperto di discussione – come riporta, nelle pagine sportive, il quotidiano “ ...