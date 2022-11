Portogallo | Santos | «Vogliamo regalare una gioia ai portoghesi»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Le parole di, ct del: « punto di partenza è il ‘noi’ e di Ronaldo non si è proprio parlato» Fernando, ct del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’esordio col Ghana dei lusitani all’esordio di Qatar 2022. Di seguito le sue parole OBIETTIVO – «Il nostro obiettivo èuna grandeal popolo portoghese, mettendoci tanta qualità, lavoro e passione in ogni partita. Vincere una competizione come questa è molto difficile per qualsiasi squadra, basta guardare le prime partite. C’è sempre più equilibrio, è difficile, ma confidiamo in noi stessi e ci fidiamo l’uno dell’altro. Il punto di partenza è il ‘noi’ e di Ronaldo non si è proprio parlato». SCONFITTA ARGENTINA – «Una partita non cambia la percezione, ci sono otto, nove ...