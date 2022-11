Moda Autunno Inverno | ombrelli glamour per amare la pioggia

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Life&People.it Gli, spesso vengono bistrattati, vissuti come articoli necessari, ma fastidiosi e ingombranti: ora è tempo di cambiare. È tempo di restituire dignità,, fascino, ad uno degli accessori che stiamo imparando ad. Ladell’decreta, infatti, una neonata passione degli italiani per gli. A tale passione stanno rispondendo anche le maggiori case diper cavalcare l’onda e proporre le proprie firme. L’ombrello, però, deve rispettare determinate caratteristiche per trasformarsi in accessorio di stile che faccia, addirittura sperare in una giornata diper mostrarlo. Innanzitutto non basta averne uno solo perché questo è da coniugare all’outfit scelto. Non si ...