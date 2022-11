Manovra | Bonomi | non leggo una visione | non c' e' intervento decisivo sul cuneo

Sul cuneo fiscale "non si fa un intervento decisivo". Cosi' il presidente di Confindustria, Carlo, in un'intervista a La Stampa focalizzata sullavarata l'altro ieri dal Governo. "Il mini - taglio aggiuntivo - argomenta- vale 46 euro lordi in piu' al mese ai dipendenti con ...... Meloni copia Draghi: saltano le misure promesse in campagna elettorale Dalle pensioni al lavoro, famiglie e reddito di cittadinanza: le misure dellada 35 miliardiha anche ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Dal reddito di cittadinanza alle pensioni, le decisioni sono state spostate in avanti di un anno, spiega il presidente di Confindustria. L’intervento sul cuneo fiscale è solo un «mini-taglio». E riduc ...