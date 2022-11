(Di mercoledì 23 novembre 2022) E' cominciata l'dei parlamentari dellacon il segretario Matteoa Montecitorio ,per fare il il punto sulla manovra. Come riferisce il partito, l'incontro si è aperto con un ...

Agenzia ANSA

E' cominciata l'assemblea dei parlamentari dellacon il segretario Matteo Salvini a Montecitorio ,per fare il il punto sulla manovra. Come riferisce il partito, l'incontro si è aperto con un ricordo di Roberto Maroni, salutato da un applauso. .... presidente della Regione Lombardia , e uomo politico al vertice della. Difficile che qualcuno,... la lotta contro la malattia che se l'è portatoa 67 anni I processi politici sono diventati ... Lega: al via assemblea eletti con Salvini, applauso per Maroni - Ultima Ora Una due giorni promossa dal Genova Blue District che aprirà le porte di Università, Accademia italiana della Marina mercantile e delle aziende della Blue Economy ...E' cominciata l'assemblea dei parlamentari della Lega con il segretario Matteo Salvini a Montecitorio ,per fare il il punto sulla manovra. Come riferisce il partito, l'incontro si è aperto con un rico ...