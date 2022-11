Guida al Gruppo G

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Qatar 2022 si porta dietro questioni problematiche, in questo articolo abbiamo raccolto inchieste e report che riguardano le morti e le sofferenze ad esso connesse. Riedizione quasi spiccicata del girone E dei Mondiali 2018 (in quella circostanza c’era il Costa Rica al posto del Camerun), il girone G sembra costruito appositamente per occupare tutto lo spettro di ogni possibile tipo di Nazionale al Mondiale: la potenza sudamericana zeppa di talento creativo ma costruita su solide basi tattiche europee; l’outsider balcanica con un reparto offensivo al pari dei migliori al mondo ma spesso sconclusionata; la grigia compagine mitteleuropea organizzata ma senza grandi individualità; l’indomita africana dalle grandi individualità ma tatticamente ingenua. Queste però sono generalizzazioni che lasciano il tempo che trovano e Brasile, Serbia, Svizzera e Camerun costituiscono un girone ...