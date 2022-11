Coppa Davis 2022 | Alex De Minaur sconfigge l’olandese van de Zandschulp e trascina l’Australia in semifinale

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Missione compiuta a Malaga pernoDenel secondo singolare contro l’Olanda nella sfida valida per i quarti di finale della. Dopo la vittoria di Jordan Thompson contro Tallon Griekspoor, il numero 24 al mondo supera Botic van de(n.35 del ranking) per 5-7 6-3 6-4 e regala ai compagni il 2-0 e dunque la qualificazione in. La nazionale allenata da Lleyton Hewitt si contenderà nei prossimi giorni un posto nell’ultimo atto del torneo con la vincente di Croazia-Spagna. La partita inizia con grande equilibrio e senza mai andare ai vantaggi si arriva velocemente sul 3-3. Si avvicina così la fase calda del set, ma i due giocatori continuano a non trovare spiragli per rendersi pericolosi in risposta ...

L' Australia è la prima squadra in semifinale alle Finals della2022 , in corso di svolgimento a Malaga. Gli uomini di capitan Hewitt hanno eliminato l'Olanda con un secco 2 - 0 , frutto delle vittorie nei due singolari che hanno reso non necessaria la ...Si sono aperte le Finals 2022 di, con l' Australia che batte l' Olanda nel primo quarto di finale. Attende ora la vincente d i Spagna - Croazia , in programma mercoledì sempre al Palacio de Deportes José María Martín ...Roma, 22 nov. (Adnkronos) - L'Australia è la prima semifinalista della Coppa Davis di tennis. Gli 'Aussie' si sono imposti sull'Olanda per 2-0 grazie ai successi nei due singolari. Thompson ...Tennis, Finals Coppa Davis 2022: l'Australia è in semifinale, Olanda battuta 2-0 con i singolari. Vittorie per Thompson e De Minaur ...