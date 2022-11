Colleferro | ruba due borse e innesca una fuga rocambolesca per le strade della città | arrestato

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Un 32enne cubano senza fissa dimora ieri ha tentato di mettere a segno due colpi entrambi ai danni due donne. Nel primo caso si era avvicinato a un’auto in sosta su via dei Pioppi a, poco distante da un supermercato, e aveva portato via la borsa che si trovava al suo interno. Nell’altro caso, invece, aveva sottratto la borsa a un’altra donna che si trovava nei pressi dell’ufficio postale. Le ricerche dei Carabinieri È successo ieri mattina, il 32enne ha dapprima raggiunto via dei Pioppi, ma dopo il furtoprima borsa è scattato l’allarme alla centrale operativa dei Carabinieri che hanno inviato immediatamente una gazzellastazione di Segni. Ma del 32enne non c’era più traccia. I militari hanno immediatamente iniziato le ricerche dell’uomo terminate vicino l’ufficio postale dove il ladro aveva sottratto un’altra ...

anagnia.com

Il riferimento è all'omicidio del ventunenne Willy Monteiro Duarte, avvenuto a(Roma) nella notte del 6 settembre 2020. I provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane di competenza ...Il 21enne, intorno alle undici, per motivi ancora non chiariti, è riuscito a fuggire da un reparto dell'ospedale di, dov'era in cura. Una volta fuori, si è scatenato... Secondo la ... Colleferro. Ruba una borsa ad una anziana e si dà alla fuga assieme ad un complice: il giudice convalida l’arresto Nel primo caso si era avvicinato a un’auto in sosta su via dei Pioppi a Colleferro, poco distante da un supermercato, e aveva portato via la borsa che si trovava al suo interno. Nell’altro caso, ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...