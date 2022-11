Cambiamento climatico | dal Cop27 emerge la necessità di una svolta

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Il quadro chedaldi Sharm El-Sheikh, conclusosi la scorsa settimana, riguardo la situazione del Pianeta è quanto mai allarmante. Come spesso accade, però, il clamore dei numeri sciorinati non è di pari portata rispetto l’impegno profuso per cercare di migliorarli. Idati scientifici presentati dall’OMS sono chiari: tra il 2030 e il 2050 ilprovocherà circa 250 mila in più ogni anno. La temperatura media nel 2022 è stata più alta di 1,15 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali. Lo scenario dei mari non è meno preoccupante. Il Mediterraneo continua a far registrare un temperature record. Nonostante le inondazioni che hanno devastato il Pakistan, divenute la copertina dell’edizione 2022 del, e l’aumento fino a sette volte delle piogge estreme ...