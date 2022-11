Thuram | non solo l’Inter sul francese | l’insidia più grande si chiama Bayern

(Di martedì 22 novembre 2022) Marcusfa gola a tanti visto anche il suo contratto in scadenza nel giugno del 2023, in Italia nonmapiùsiMonaco Marcusfa gola a tanti visto anche il suo contratto in scadenza nel giugno del 2023, in Italia nonmapiùsiMonaco. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’esterno del Borussia Mönchengladbach piace a nerazzurri, Milan e Juventus. Tutte e tre avrebbero chiesto informazioni e starebbero lavorando con gli agenti per bloccarlo, ma attenzione ai bavaresi che potrebbero superare la concorrenza delle italiane. L'articolo proviene da ...

Insomma, in Viale della Liberazionesembrano intenzionati ad aspettare ancora a lungo l'ex Lazio e anche per questo motivo quello diè un nome da tenere in seria considerazione . LE ...Marcatori Escludendo il mercato del primo marcatore è comprensibile che i favoriticambino: ... Interessante anche la quota di un gol di Marcuscontro l'Australia a 2.55 con StarCasinò Bet, ...Non solo la Juventus sarebbe sulle tracce dell'attaccante Marcus Thuram: per l'obiettivo di calciomercato ci sarebbe la fila ...Vincitore dei Mondiali nel 1998, centrale di difesa convocato grazie al vizio del goal (oltre 100 reti in carriera), si è dedicato a cinema e teatro.