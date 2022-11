Tante e importanti le iniziative in tutta Italia per portare l' attenzione sull’eliminazione della violenza contro le donne e supportare le vittime Non solo il 25 11

Leggi su iodonna

(Di martedì 22 novembre 2022) Il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazionele, ricordiamo i dati drammatici di un fenomeno che affligge tutti i paesi del mondo,compresa. E ribadiamo la necessità di intervenire in maniera concretaquesta piaga. Moltissime levirtuose e i modi per sostenere le associazioni impegnate in prima linea.le ...