Sondaggi Tecnè | Fdi sopra il 30% | Pd crisi continua

(Di martedì 22 novembre 2022) Fratelli d’Italia supera le colonne d’ercole del 30% secondo gli ultimirealizzati per l’Agenzia Dire. Rispetto alla precedente rilevazione, il partito del premier Meloni guadagna lo 0,7% attestandosi al 30,1%. Prosegue la sua crescita anche il Movimento 5 Stelle che passa dal 17,1% al 17,4%. Aumenta così il vantaggio sul Pd che fatica ad uscire dal periodo diin cui è piombato dopo le elezioni del 25 settembre: i dem infatti perdono un altro 0,5% di consenso scivolando al 16,4%. Piccolo passo in avanti per la Lega all’8,5% mentre Azione/Italia Viva resta stabile al 7,7%. Torna a farsi sotto Forza Italia in rialzo dello 0,2% al 7,2%. Leggera flessione per l’alleanza Sinistra Italiana/Verdi sondata al 3,4%. Resta invece inchiodata sulle posizioni di una settimana fa +Europa (2,5%), chiude Italexit all’1,9%. ...