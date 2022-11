Parma – Cittadella 3 – 1

Alla luce dei primi mesi di attività della nuova amministrazione comunale i comitati cittadiniin Centro,pere San Leonardo Che Verrà, ritengono necessario che Per2032 continui la sua esperienza come anima politica che li rappresenta. L'attuale Governo cittadino ha realizzato ...Sono 11 i punti conquistati dei 15 totali , grazie alle vittorie contro Perugia (2 - 0), Genoa (1 - 0),(1 - 0) e i pareggi contro Pisa (3 - 3) e(0 - 0). All'appello, anche due ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...Pigliacelli imbattuto contro Cittadella e Parma, il tris manca dalla stagione della rinascita in D. Un tabù da sfatare. Nei due campionati di serie C e nei play off, mai tre gare consecutive senza sub ...