Nel 2022 uccise 82 donne | la metà per mano del partner o dell’ex

(Di martedì 22 novembre 2022) Nei primi nove mesi delsono stati commessi 221 omicidi in Italia, un dato identico a quello registrato lo scorso anno. In calo il numero di, passate da 90 a 82. I crimini commessi nell’ambito familiare o affettivo sono in totale 97, e di questi la stragrande maggioranza, 71, hanno vittime femminili. Più delladellesono vittime delladel. Questi i dati del report “Il pregiudizio e la violenza contro le”, a cura della Direzione centrale della polizia criminale. Aumentano le violenze sessuali, che al 92% vedono vittime le: sono 4.416, il 9% in più dello scorso anno. Oltre a tenere il conto dei crimini subiti dalle ...

Avvenire

