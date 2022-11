Messico | Lozano | «Rigore per la Polonia generoso E Ochoa…» 

(Di martedì 22 novembre 2022) Hirving, attaccante della Nazionale messicana e del Napoli, ha parlato dopo il pareggio contro laHirvingha parlato a TUDN dopo lo 0-0 a Qatar 2022 delall’esordio. LE PAROLE – «Ildato alla, per me non lo era. L’attesa del VAR? Frustrante e se avessimo perso per quello sarebbe stato ingiusto. Mi congratulo con i miei compagni perché hanno dato tutto in campo. Dobbiamo giocare così, con e senza palla in entrambe le fasi abbiamo fatto bene. Abbiamo conquistato un punto che è importantissimo in questa fase e continueremo a pensare alla prossima partita. Ochoa è un grande portiere, lo dimostra sempre ai Mondiali». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Tanta la qualità della Polonia che però non emerge in un primo tempo in cui fa meglio il. Uno scorribanda disulla destra si conclude con un tiro - cross che attraversa pericolosamente ...Nel primo tempo ilfa la partita e si rende pericoloso cone Vega, al 13 della ripresa la Polonia ha però l'occasione migliore del match con un calcio di rigore, sul quale si esalta il ...Clamorosa sorpresa nella prima sfida del gruppo C, dove l’Argentina cade rimontata dall’Arabia Saudita, che vince incredibilmente per 2-1. Dopo lo 0-0 tra Danimarca e Tunisia si conclude con il medesi ...Dopo lo 0-0 con la Polonia, l’attaccante del Messico e del Napoli Hirving Lozano ha parlato ai microfoni di TUDN. “Il rigore dato alla Polonia è generoso, per me non c’era. La cosa più importante è ch ...