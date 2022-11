LIVE Danimarca-Tunisia 0-0 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | Damsgaard prova ad illuminare la manovra danese

Leggi su oasport

(Di martedì 22 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE PAGELLE INDI63? Continua l’ottima prestazione del terzetto difensivo tunisino. Per questo motivo il ctprepara due nuovi cambi. 61? Molto attivo, che balla tra centrocampo e difesa avversaria, fungendo da collante per l’impostazione offensiva dei suoi. 58?combina con Maehle sull’out destro e pesca Dolberg in area. L’arietecolpisce però male di testa. 56? Gol annullato alla. Netto il fuorigioco di. Nullo dunque il gol in ribattuta di Skov Olsen. 55? Sembra impaurita la, che è consapevole della pericolosità in ripartenza degli avversari. 53? Assedio ...