Jake Gyllenhaal ti vuole a strati tanti | tanti strati

(Di martedì 22 novembre 2022) Anchelo sente. Quel freddo pungente. Il gelo che passa attraverso la luce frizzante del sole. Il tipo di tempo che ci fa sentire (quasi) di nuovo vivi, perché il termostato del pianeta riesce ancora a ricordare le stagioni. È inverno. Finalmente. E questo può significare cose negative per la vostra pelle, ma anche cose molto positive per il vostro guardaroba. Si possono ancora indossare gli occhiali da sole, il che è sempre bello. Ma significa anche che, come, potete vestirvi aper dare una parvenza di struttura, di consapevolezza. Da sempre (o, almeno, da quando gli uomini hanno iniziato a fotografarsi davanti a case lussuose che sicuramente non possiedono) una manica di camicia che fa capolino da una felpa che fa capolino da un blazer che fa capolino da un soprabito ...