I più veri tra i finti tifosi presenti in Qatar

(Di martedì 22 novembre 2022) Si possono mettere dei paletti alla scelta della squadra per cui tifare? È una questione interessante, una battaglia portata avanti dai sostenitori del tifo a chilometro zero. Per altri, invece, il tifo non è geografia ma piuttosto casualità: ti innamori del calciatore x, dell’identità della squadra y. Nel calcio per club questa dicotomia è piuttosto divisiva ma anche accettata, più o meno, visto che in tanti tifano per una squadra anche se non rappresenta la loro città di nascita (o adozione). Nel calcio per le nazionali, però, il discorso è molto diverso. In un’epoca in cui i nazionalismi tornano a bussare prepotenti, il nazionalismo del tifo è l’unico visto ancora come innocuo, anzi quasi necessario, la condizione minima per dirsi Paese. Per chi è nato e cresciuto in Italia è stato scontato esaltarsi per la vittoria dell’Europeo, uscire in strada a festeggiare, allo stesso modo ...