Hilaria Baldwin | “La maternità surrogata non rende Lucia ‘meno mia figlia’”

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 22 novembre 2022)e Alechanno da poco dato il benvenuto alla loro settima figlia insieme. Durante l’episodiodel suo podcast, Witches Anonymous, di domenica 20 novembre 2022, l’istruttrice di yoga ha parlato dei suoi sentimenti nei confronti della loro sesta figlia,, nata tramite madrea febbraio 2021, dopo due aborti spontanei affrontati nel 2019. E di come le chiacchiere della gente a riguardo l’abbiano ferita profondamente. NewsMamme VIP Settimo figlio in arrivo per AlecThomas AlecThomas sono in attesa del loro settimo bambino. L'annuncio arriva anche tramite social con un video sul canale Instagram. ...