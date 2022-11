Gosens | spunta l' idea Schalke E Correa è un rebus | l' Inter studia la cura dimagrante

Joaquin Correa e Robin, un argentino e un tedesco, speravano di trarre nuova luce dalla Coppa del Mondo, ma - chi prima, chi dopo - sono rimasti entrambi al buio. Non bastasse, il loro futuro ...In panchina: Handanovic, Cordaz, Gagliardini,, Correa, Asllani, Carboni, Zanotti, Brozovic. ... Alla fine lal'Inter, il match contro l'Atalanta finisce 3 - 2 per la squadra di Simone ...C’è quello a cui il Mondiale è andato di traverso: ha fatto in tempo ad annusare l’aria del Golfo, poi ha preso l’aereo di ritorno. C’è quell’altro che guardava al Qatar come un’oasi in cui rigenerars ...Mercato Inter, le strategie per gennaio. All'Inter piace Thuram: il francese potrebbe arrivare subito. A fargli posto Correa ...