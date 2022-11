Fortuna Granda 2022 | ragazzi difficili

Le pellicole in concorso, che verranno presentate al pubblico dagli stessi registi, sono: "Peso morto", "Rozzano", "Nascondino", "Rent strike Bolognina", "Innesti", "", "Rue Garibaldi" ...È stato rilasciato il trailer del film documentario '' di Alberto Gottardo e Francesca Sironi, che arriverà nelle sale italiane in tour dal 24 novembre distribuito da Trent Film. Selezionato al Biografilm Festival International Celebration ...Nel documetario di Alberto Gottardo e Francesca Sironi la storia di quattro ragazzi del piccolo paese nella provincia di Ferrara. In sala dal 24 novembre ...È stato rilasciato il trailer del film documentario “Fortuna Granda” di Alberto Gottardo e Francesca Sironi, che arriverà nelle sale italiane in tour dal 24 novembre distribuito da Trent Film. Selezio ...