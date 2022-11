Dall’Argentina | “Errore catastrofico del Var | gol Lautaro era regolare”

(Di martedì 22 novembre 2022) Grandi polemiche in Argentina dopo la sconfitta contro l’Arabia Saudita nel primo match della Seleciòn ai Mondiali di Qatar 2022. Nell’occhio del ciclone c’è però il Var, reo di aver annullato ingiustamente il gol diMartinez, almeno secondo l’opinione pubblica argentina. “Undel Var,si trovava in posizione”, parole che vengono anche arricchite dai fermi immagine. Le immagini del Var al centro delle polemiche ERROR catastrófico del VAR en el gol anulado aMartínez. El VAR cogió al defensa equivocado olvidándose del lateral izquierdo.Martínez se encuentra en POSICION LEGAL. Análisis al detalle de @ naxotellado trazando las tres líneas. pic.twitter.com/BzC8BSpgtI — Archivo VAR (@ArchivoVAR) November 22, ...

Clamorosodi Kiwior che si fa rubare palla da Lozano, ... quest'ultimo cerca poi'altra parte Vega ma non riesce a girarla ... Entrambe le due squadre sono nel gruppo C assieme all'...Quando si vince il merito è di tutti e quando non si vince qualchelo hanno commesso tutti, ... Spagna, Germania, Francia e, nonostante il passo falso dell'esordio ,. Senza ...