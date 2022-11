Congedo parentale all’80% dello stipendio per un mese in più | l’annuncio di Meloni

Tra i vari provvedimenti inseriti nella manovra approvata ieri sera, c'è il cambio delle regole per ottenere ildal datore di lavoro. Prima era retribuito al 30%, ora il governo guidato da Giorgia Meloni ha aggiunto un mese difacoltativo ma retribuito all'80%, che può essere goduto ...Nella manovra inoltre "c'è una misura molto importante sulfacoltativo, ora retribuito al 30%. Io ho sempre pensato che molte madri non se lo potevano permettere. Abbiamo aggiunto ...Roma, 22 nov. (askanews) - "I provvedimenti per la famiglia e la natalità cubano quasi 1,5 miliardi, una scelta che non ha molti precedenti nei governi degli ultimi anni. L'assegno unico viene aumenta ...Un mese in più di congedo parentale retribuito all'80%. E' uno dei provvedimenti per le famiglie approvato in manovra. «Ho sempre pensato che molte madri non se lo ...